Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Алексея Навального и других российских политзаключенных

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального и других российских политических заключенных.

В пресс-релизе Европарламента говорится, что до момента освобождения политзаключенных, условия их содержания должны соответствовать международным обязательствам, которые взяла на себя Россия. В частности, депутаты требуют, чтобы к Навальному дали возможность видеться с семьей, а также допустили врачей и юристов, которых он выберет сам.

Помимо этого, в резолюции отмечается, что Евросоюз и демократические сообщество должны оказывать поддержку как Украине, так и демократии в России. В частности, депутаты призывают государства-членов ЕС помогать российским правозащитникам, демократическим активистам и независимым журналистам в России и за ее пределами.

В заключении парламент подчеркивает, что Владимир Путин должен быть отдан под суд за свои преступления. Также парламентарии призвали Совет Европы принять ограничительные меры в отношении людей, ответственных за произвольные преследования и пытки антивоенных демонстрантов в России.

Документ поддержали 497 депутатов, 17 проголосовали против, еще 33 воздержались.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Алексей Навальный находится во владимирской колонии строгого режима № 6 с июня 2022 года. Там он регулярно подвергается издевательствам и давлению со стороны администрации колонии. Также политику уже больше восьми месяцев не дают видеться с семьей.

В начале февраля 2023 года стало известно, что Навального на полгода переведут в помещение камерного типа (ПКТ). В отличие от ШИЗО, где максимальный срок содержания ограничен 15 днями и в котором Навальный уже провел больше 100 дней, в ПКТ заключенных могут содержать до полугода.

Помещение камерного типа — это та же тюремная камера, однако с более строгими условиями содержания. В частности, сидящим в ПКТ разрешено лишь одно свидание раз в полгода. Также тех, кто сидит в ПКТ, администрация исправительного учреждения может перевести из колонии в тюрьму, где условия еще строже.

Читайте также

«Вся полнота власти сосредоточена в ваших руках. Мы требуем прекратить издевательства» Адвокаты вслед за врачами написали письмо Путину в защиту Навального

Читайте также

«Вся полнота власти сосредоточена в ваших руках. Мы требуем прекратить издевательства» Адвокаты вслед за врачами написали письмо Путину в защиту Навального