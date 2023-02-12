Суд отклонил иск владимирского офицера, который требовал лишить себя звания из-за несогласия с войной в Украине

Владимирский областной суд утвердил решение Ленинского районного суда, отклонившего иск военнослужащего Фархада Джаббарова. Мужчина требовал снять его с воинского учета и лишить звания офицера запаса из-за его несогласия с действиями российских властей. На решение суда обратил внимание «Довод».

Согласно материалам дела, Джаббаров подал иск к Минобороны России и военкомату Владимирской области летом 2022 года. Свое требование мужчина мотивировал тем, что российское вторжение в Украину не имеет ничего общего с защитой отечества, которое, по мнению Джаббарова, является долгом и обязанностью гражданина РФ. Поскольку «быть частью и иметь звание армии, принимающей участие в операции в соседнем государстве» он не желал, мужчина решил добиваться снятия с воинского учета и лишения звания через суд.

Тем не менее в октябре Ленинский районный суд отклонил требование военнослужащего, сославшись на то, что мужчина не достиг предельного возраста для нахождения в запасе, а воинского звания его нельзя лишить без судебного приговора за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Решение суда было обжаловано и в январе 2023 года дело перешло во Владимирский областной суд, который вскоре утвердил решение суда первой инстанции без изменений.

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После начала мобилизации российские военнослужащие не могут уволиться со службы, поскольку в президентском указе были предусмотрены только три возможных основания для увольнения — это достижение предельного возраста, состояние здоровья и решение суда о лишении свободы. Истечение самого контракта также не является основанием для увольнения, поскольку контракты продолжают свое действие до окончания « ».

Мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Тем не менее президент Владимир Путин так и не подписал указа о прекращении мобилизации. В январе 2023 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мобилизация в России завершена, однако некоторые положения указа, по его словам, продолжают действовать.

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