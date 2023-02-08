Великобритания ввела санкции против матери предполагаемой младшей дочери Путина и «цифрового кооператива» президента России

Власти Великобритании на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон расширили санкции против России. В обновленный список попала акционер акционер банка «Россия» и «Национальной медиа группы» Светлана Кривоногих, которую журналисты матерью предполагаемой младшей дочери президента РФ Владимира Путина.

МИД Великобритании причислил Кривоногих к лицам, связанным с «роскошными резиденциями» Путина, включая «дворец» в Геленджике стоимостью 100 миллиардов рублей.

В расширенный список попали еще семь россиян и шесть российских компаний. Среди них:

бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов;

его сын Павел Титов, возглавляющий организацию «Деловая Россия»;

владелец агентства Regnum Сергей Руднов;

однокурсник Путина Николай Егоров, которого Лондон называет бывшим директором Антипинского НПЗ;

соучредитель кооператива «Озеро» и владелец компании «Аэростарт» Виктор Мячин;

ООО ЦСТ — производитель «дронов, которые использовались для уничтожения украинских боевых машин»;

предприятие РТ-Комплект, которое производит компоненты для вертолетов;

Компания «Оборонлогистика», занимающаяся транспртировкой российской военной техники.

Также под санкции попала IT-компания «Москомсвязь», «предоставляющая домены тем, кто дестабилизирует ситуацию в Украине». В совместном расследовании «Медузы» и OCCRP говорилось, что эта компания тесно связана с банком «Россия» и владеет доменом llcinvest.ru. В свою очередь LLCInvest предоставляет общую IT-инфраструктуру компаниям, принадлежащим друзьям Путина и зарабатывающим деньги в интересах президента РФ.

Всего «Медуза» и OCCRP нашли 86 таких компаний (в том числе ту, на которую записан «дворец Путина»), использующих электронную почту на llcinvest.ru. Общая стоимость их активов — около 4,5 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал связь Путина с этими организациями, а само расследование назвал «информационной стряпней».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Расследование о LLCInvest

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP

Расследование о LLCInvest

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP