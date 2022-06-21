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В Кремле считают «информационной стряпней» совместное расследование «Медузы» и о группе компаний, зарабатывающей деньги в интересах Владимира Путина. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очередная стряпня, я уж не знаю, привели ли они в этом материале, потому что это действительно какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им ответили, что это все ерунда, и, естественно, президент России к этому всему не имеет никакого отношения, похоже на очередную просто стряпню информационную. Так к этому и стоит относиться», — цитирует его слова РИА Новости.

В расследовании «Медузы» и OCCRP рассказывается о 86 компаниях, объединенных общей системой управления и IT-инфраструктурой (в частности, все они пользуются электронной почтой на домене LLCInvest.ru). Многие эти компании принадлежат людям из ближайшего окружения президента РФ. Общая стоимость активов, которыми они владеют, составляет около 4,5 миллиарда долларов.

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LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP

Прочитайте наше расследование прямо сейчас

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Никто не знает, сколько у них денег. Но мы нашли структуру, которая, видимо, помогает им управлять своим богатством. Расследование «Медузы» и OCCRP

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