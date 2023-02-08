Зеленский прилетел в Великобританию. Он выступит перед парламентом и встретится с Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский днем 8 февраля прилетел в Великобританию.

Совместное фото с Зеленским в лондонском аэропорту Станстед опубликовал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Зеленский, комментируя свой визит, заявил, что Великобритания «одной из первых пришла на помощь Украине», поэтому он приехал, чтобы «лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию».

Президент Украины во время визита встретится с королем Карлом III, выступит перед парламентом Великобритании и посетит украинских военных, проходящих обучение в стране.

9 февраля, как ожидается, Владимир Зеленский выступит на специальной сессии Европарламента в Брюсселе. Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель ранее пригласил Зеленского на саммит лидеров стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля.

После приезда Зеленского власти Великобритании объявили, что ввели новые санкции против России. В санкционный список попала акционер банка «Россия» и «Национальной медиа группы» Светлана Кривоногих — предполагаемая мать одной из дочерей президента РФ Владимира Путина.

Это второй зарубежный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В декабре 2022 года он посетил США.

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