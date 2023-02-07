Глава Евросовета пригласил Зеленского лично приехать на саммит лидеров ЕС в Брюсселе

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского лично принять участие в саммите лидеров стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. Об этом в твиттере сообщил представитель Мишеля Баренд Лейтс.

«По соображениям безопасности никакой дополнительной информации предоставлено не будет», — отметил Лейтс.

Ранее 6 февраля британская газета Financial Times сообщила, ссылаясь на источники, что руководство ЕС готовится к приезду Зеленского на саммит в Брюсселе на этой неделе. Источники бельгийского агентства Belga сообщили, что он прибудет 9 февраля. Ожидается, что президент Украины также лично выступит на специальной сессии Европарламента. Представители Зеленского это не комментировали.

Газета Financial Times отметила, что визит президента Украины в Брюссель могут отменить по соображениям безопасности, что на прошлой неделе в разговоре с журналистами признавал и сам Зеленский.

Если Зеленский приедет в Брюссель, это будет второй его визит за пределы Украины с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. Его единственным зарубежным визитом после начала войны стала поездка в Вашингтон в декабре 2022 года. Тогда Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании конгресса.

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