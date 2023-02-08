Издание «Такие дела» отделилось от благотворительного фонда «Нужна помощь»

Издание «Такие дела» объявило, что будет работать отдельно от , проектом которого является. Об этом говорится в заявлении главного редактора «Таких дел» Евгении Волунковой.

Все годы существования «Таких дел» фонд поддерживал нас деньгами, человеческими ресурсами и всем, чем только можно поддерживать. Но настали трудные времена, и фонд был вынужден свернуть некоторые проекты. А «Такие дела», к счастью, успели вырасти, свернуть их нельзя. Выросшему ребенку пришло время отделиться от родителей и начать жить самостоятельно.

Волункова заверила, что издание продолжит заниматься журналистикой решений и писать на социально значимые темы. «Такие дела» продолжат сотрудничать с фондом «Нужна помощь» — развивать благотворительность в России, освещать работу НКО и помогать им сборами, говорится в заявлении.

Это очень-очень важно, потому что сейчас благотворительные организации по всей стране чувствуют себя плохо. У них сократилось финансирование, уменьшился штат, а подопечных становится только больше.

По словам Волунковой, редакция продолжит собирать пожертвования, но теперь они пойдут не на проекты, а на «уставные цели организаций». Редакция будет самостоятельно выбирать истории фондов и их подопечных, о которых будет рассказывать.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После того как Россия вторглась в Украину, российские благотворительные столкнулись с уменьшением объема пожертвований, в том числе потеряв всех жертвователей, которые перечисляли деньги с зарубежных карт. Власти РФ также начали отказывать некоторым фондам в государственных грантах из-за антивоенной позиции и преследовать их, посчитав, что они «не соответствуют государственной политике».