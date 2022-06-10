Фонд «Нужна помощь» начал принимать пожертвования в валюте. И написал инструкцию, как это сделать всем остальным НКО

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В начале июня 2022 года начал сбор пожертвований с иностранных карт.

После вторжения российских войск в Украину и последующих санкций российские некоммерческие организации потеряли всех жертвователей, которые платили с зарубежных карт (а также через Apple Pay и другие прекратившие свою работу сервисы). Часть жертвователей уехали за границу и больше не платят с российских карт. В результате с 24 февраля фонд «Нужна помощь» потерял восемь тысяч доноров.

Новый способ получать пожертвования в евро и другой валюте заключается в том, что фонд зарегистрировал юридическое лицо за рубежом. Оно будет принимать пожертвования и оплачивать те расходы фонда, которые можно оплатить за границей (например, работу некоторых людей и сервисные услуги.). Непосредственно в российский фонд деньги не переводятся, чтобы у Минюста не было поводов признать его «иностранным агентом».

Как сообщили в фонде «Нужна помощь», деньги можно переводить со счета в любой валюте, с карт любой платежной системы, а также с помощью Apple Pay, Google Pay, Klarna, AliPay, WeChat Pay и других популярных сервисов. В сервисе PayPal можно платить адресу europe@nuzhnapomosh.ru.

В фонде также выпустили руководство для некоммерческих организаций, в котором рассказано, как организовать аналогичный сбор.

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Еще до войны у некоторых российских некоммерческих организаций уже были партнерские фонды, которые работают по схеме, схожей с той, что предлагает фонд «Нужна помощь». Так, у фонда «Подари жизнь» есть партнерские организации в Великобритании и США, а у фонда AdVita — в США. Им тоже можно жертвовать деньги, если человек находится за границей.

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