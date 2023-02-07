В Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла»
В Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», сообщает прокуратура региона.
«По предварительным данным, 07 февраля 2023 года в Кстовском районе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По факту произошедшего на предприятии прокуратура организовали проверку. О погибших или пострадавших в результате пожара не сообщается.
Ранее телеграм-канал «112» писал, что пожару был присвоен третий ранг сложности. По данным канала, возгорание началось в одной из колонн с бензином.
На момент публикации новости ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС сообщил, что пожарные ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров.
В компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» подтвердили факт возгорания. Позднее в компании заявили, что пожар был ликвидирован, а предприятие продолжает работу в штатном режиме.
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В июле 2022 года на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области произошел пожар. Представители Новошахтинского завода тогда заявили, что пожар на предприятии возник из-за удара двух беспилотников. В свою очередь губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что на территории завода обнаружены фрагменты летательных аппаратов. Власти Украины официально не подтверждали нанесение удара по российскому НПЗ.