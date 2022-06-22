На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар. В соцсетях появилось видео с пикирующим беспилотником

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Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области утром 22 июня, по неофициальным данным, подвергся атаке беспилотника, после чего там начался пожар. Информации о пострадавших нет.

В соцсетях разошлось видео, на котором летательный аппарат, похожий на беспилотник, пикирует на завод. В этот момент на заводе происходит взрыв. Shot опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, видны обломки беспилотника — по данным телеграм-канала, рядом с предприятием нашли фрагменты двух аппаратов.

Источник ТАСС в местных органах власти подтвердил информацию о беспилотнике. «Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — заявил он.

Власти Украины официально не подтверждали нанесение удара по российскому НПЗ.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Видео пикирования беспилотника на Новошахтинский НПЗ

Областное управление МЧС подтвердило факт пожара на Новошахтинском НПЗ. Согласно этим сообщениям, информация о возгорании поступила в 9:25, а к 10:50 пожар был потушен. Причину пожара в МЧС не назвали.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод расположен в нескольких километрах от российско-украинской границы; территорию с другой стороны границы контролирует самопровозглашенная Луганская народная республика. «Коммерсант» называет завод крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области. С 2018 по 2021 год завод принадлежал семье украинского политика Виктора Медведчука, который считается другом президента РФ Владимира Путина и обвиняется властями Украины в госизмене.

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