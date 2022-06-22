На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар. В соцсетях появилось видео с пикирующим беспилотником
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Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области утром 22 июня, по неофициальным данным, подвергся атаке беспилотника, после чего там начался пожар. Информации о пострадавших нет.
В соцсетях разошлось видео, на котором летательный аппарат, похожий на беспилотник, пикирует на завод. В этот момент на заводе происходит взрыв. Shot опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, видны обломки беспилотника — по данным телеграм-канала, рядом с предприятием нашли фрагменты двух аппаратов.
Источник ТАСС в местных органах власти подтвердил информацию о беспилотнике. «Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», — заявил он.
Власти Украины официально не подтверждали нанесение удара по российскому НПЗ.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Областное управление МЧС подтвердило факт пожара на Новошахтинском НПЗ. Согласно этим сообщениям, информация о возгорании поступила в 9:25, а к 10:50 пожар был потушен. Причину пожара в МЧС не назвали.
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод расположен в нескольких километрах от российско-украинской границы; территорию с другой стороны границы контролирует самопровозглашенная Луганская народная республика. «Коммерсант» называет завод крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области. С 2018 по 2021 год завод принадлежал семье украинского политика Виктора Медведчука, который считается другом президента РФ Владимира Путина и обвиняется властями Украины в госизмене.