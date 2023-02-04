Двух жителей Ростова-на-Дону приговорили к почти трем годам колонии за поджог автомобиля с буквой Z

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил двух местных жителей к почти трем годам колонии-поселения по делу о поджоге автомобиля с буквой Z на заднем стекле. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, 24-летний Олег Денисов и 22-летняя Ирина Кузнецова в июле 2022 года подожгли автомобиль, на который была наклеена буква Z. Согласно сообщению прокуратуры, автомобиль был полностью уничтожен, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

По данным «Кавказ.Реалии», речь идет о поджоге личного автомобиля полицейского. Как ранее сообщали в МВД, осужденные якобы подожгли машину за вознаграждение по заказу неназванного телеграм-канала, который «управлялся с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии». В публикации ростовской прокуратуры «украинский след» не упоминается.

Суд признал молодых людей виновными по статье об умышленном уничтожении чужого имущества и приговорил Денисова к двум годам и восьми месяцам колонии, а Кузнецову — к двум годам и семи месяцам. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

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После начала полномасштабной войны в Украине в СМИ стали регулярно появляться сообщения о поджогах российских военкоматов, призывных пунктов, административных зданий и даже автомобилей с буквой Z.

По данным главы «Агоры» Павла Чикова, осенью 2022 года российские следователи начали переквалифицировать возбужденные уголовные дела о поджогах. Такие дела стали вести не по статье об умышленном повреждении имущества (до пяти лет лишения свободы), а по статье о теракте (от 12 до 20 лет). Новые дела о поджогах, по словам Чикова, сразу возбуждают по статье о теракте.

В конце января Центральный окружной военный суд приговорил жителя Ханты-Мансийского автономного округа Владислава Борисенко к 12 годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске. Первоначально дело о поджоге военкомата квалифицировали как умышленное уничтожение имущества и хулиганство, но в конце декабря стало известно, что статью обвинения заменили на теракт.

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