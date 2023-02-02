Лавров заявил, что Запад хочет превратить Молдову в новую «анти-Россию». В Кишиневе осудили «угрожающую риторику» министра

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада «присматривают» Молдову на роль новой «анти-России». Об этом он сказал в интервью Дмитрию Киселеву, отвечая на вопрос о том, какая из стран может «пойти по пути Украины».

Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что там смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента [Майя Санду], которая просто рвется, сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и, вообще, готова практически на все.

Официальный представитель молдавского МИД Даниел Водэ раскритиковал заявление Лаврова, подчеркнув, что слова министра являются «частью хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии».

«Мы хотели бы напомнить российской стороне, что путь, по которому идет Молдова — это путь вступления в Европейский союз. Это решение, которое поддерживают наши граждане. И мы будем благодарны всем странам, включая Россию, за уважение к решению наших граждан, — заявил он. — Молдова выбрала свое будущее и это будущее — быть частью свободного мира».

Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В июне Молдова вместе с Украиной получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Российские политики и чиновники, включая президента Владимира Путина, неоднократно оправдывали полномасштабную войну в Украине тем, что Запад там якобы строил «анти-Россию», призванную развалить РФ.

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