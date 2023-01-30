Президентский фонд культурных инициатив дал Олегу Газманову 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен 

Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 17 миллионов рублей на проект патриотической песни «Родники», который курирует российский певец Олег Газманов. Деньги получил благотворительный фонд «Равенство возможностей». Внимание на это обратило издание «Сирена», созданное соратниками Алексея Навального.

На сайте президентского фонда сказано, что организаторам проекта «Родники» среди прочего предстоит провести песенный конкурс и создать «базу патриотических песен участников проекта».

Как писал ТАСС, Олег Газманов — идеолог и художественный руководитель проекта «Родники». Певец представил его в ноябре 2022 года. По словам Газманова, в рамках конкурса планируется собрать «материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее».

Сайт проекта запустили в ноябре 2022 года, все заявки участников собраны в каталоге. В топе прослушиваний за месяц лидирует «Я Россией тебя назову», в топе за последнюю неделю значится «Баллада про пацанов, ставших бойцами российской армии».

Заявки на конкурс принимаются до 14 мая 2023 года, гала-концерт победителей пройдет в августе-сентябре в Севастополе.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Олег Газманов, как и многие другие российские исполнители, активно поддерживающие вторжение в Украину, находится под санкциями Евросоюза. В декабре 2022 года, как сообщал РБК, Газманов вошел в число российских артистов «патриотической направленности», которых Кремль рекомендовал поддерживать перед новогодними праздниками.

Читайте также

Валерий Меладзе шепотом ответил на лозунг «Слава Украине» на корпоративе в Дубае Теперь российские чиновники хотят лишить его гражданства и объявить «иноагентом»

Читайте также

Валерий Меладзе шепотом ответил на лозунг «Слава Украине» на корпоративе в Дубае Теперь российские чиновники хотят лишить его гражданства и объявить «иноагентом»