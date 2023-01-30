Консульство РФ в Литве отказалось выдать загранпаспорт жене обвиняемого в «фейках» про армию. Отказ получила и бывший координатор штаба Навального

Консульство России в Литве отказало в выдаче нового заграничного паспорта россиянке Кристине Завьяловой, мужа которой объявили в розыск в России по делу о распространении «фейков» про Вооруженные силы. Об этом изданию «Верстка» рассказала сама Завьялова.

Женщина имеет вид на жительство в Литве. Ее действующий загранпаспорт РФ истекает в июле 2023 года. В декабре 2022-го она подала заявление на получение нового, но к 30 января года статус ее заявления в мобильном приложении МИД РФ Biopassport сменился на «отклонено».

«Из [консульского департамента] МИД России получен отказ в оформлении Вам заграничного паспорта в связи с письмом [управления Федеральной службы судебных приставов] России по Смоленской области», — цитирует «Верстка» ответ российского диппредставительства в Литве.

При этом, как отмечает издание, российские власти согласились выдать загранпаспорт несовершеннолетнему сыну Завьяловой.

Семья Завьяловых уехала из России в октябре 2022 года. Это произошло незадолго до оглашения приговора мужу Кристины Владимиру, которого обвинили в «фейках» про российскую армию из-за расклейки антивоенных ценников. Во время следствия он находился по домашним арестом и, как он сам рассказал «Верстке» решил уехать из России после того, как прокурор запросил для него шесть лет колонии. После отъезда Завьялова объявили в розыск, судебное разбирательство по его делу приостановили.

30 января телеграм-канал команды Навального «Сирена» рассказал об отказе посольства РФ в Литве оформлять загранпаспорт бывшему координатору ярославского штаба Навального Елене Лекиашвили из-за неоплаченного штрафа за участие в митинге 23 января 2021 года.

Кроме того, на прошлой неделе «Сирена» сообщила, что посольство России в Канаде отказало в приеме россиянке Елене Пушкаревой из-за того, что она подписана на группу «Сила добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего» в фейсбуке.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Читайте также

По всей России перестали оформлять десятилетние загранпаспорта. В Москве говорят, что выдают документы «в обычном режиме»

Читайте также

По всей России перестали оформлять десятилетние загранпаспорта. В Москве говорят, что выдают документы «в обычном режиме»