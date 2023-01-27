Посольство РФ в Канаде отказало россиянке в приеме из-за «угрозы безопасности». Поводом для отказа стала подписка на группу «За прекрасную Россию будущего»

Посольство России в Оттаве отказалось принимать россиянку Елену Пушкареву, которая живет в Канаде, из-за подписки на группу в фейсбуке. Об этом Пушкарева рассказала изданию команды Алексея Навального «Сирена».

Пушкарева была записана на визит в консульский отдел посольства. Незадолго до приема ей позвонили из российской дипмиссии и заявили, что посол решил отказать Пушкаревой в приеме.

Представитель посольства сообщил, что поводом для отказа стала группа в фейсбуке «Силы добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего», где, по словам сотрудника дипмиссии, размещены материалы, которые «призывают к насильственным действиям в ущерб интересам РФ».

Пушкарева отправилась в посольство, чтобы прояснить ситуацию. Охранник не пропустил россиянку в здание дипмиссии, повторив по домофону, что ей отказано в визите. Запись разговора с охранником Пушкарева передала «Сирене».

«Причина отказа: угроза безопасности российскому загранучреждению… У вас есть группа „Сила добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего“ с информацией с призывами к насильственным действиям в ущерб интересам Российской Федерации. В связи с этим вам отказано в приеме в консульский отдел. Это решение посла», — сообщил охранник, предложив задать дополнительные вопросы по электронной почте.

В ответ на вопрос Пушкаревой, примут ли ее в другой день по новой записи, сотрудник посольства заявил: «Нет, вам отказано в приеме».

Как сообщает «Сирена», россияне, проживающие в Канаде, создали закрытую группу и публичную страницу «Сила добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего» в 2021 году. Там обсуждают новости, в том числе о мобилизации и вторжении России в Украину, а также акции в поддержку политзаключенных, включая Алексея Навального. На открытую страницу подписаны 67 человек. По словам Пушкаревой, призывов к насилию в группе не публиковали.

Как утверждает россиянка, в октябре 2022 года еще один участник сообщества столкнулся с неадекватной реакцией в российском посольстве. «Ему прямо в лицо сказали: мы вас знаем, мы за вами следим, мы знаем, что вы делаете. Это был холодный душ. Мы думали, что в России опаснее, но на самом деле нет… Тут, если мы выйдем перед посольством, они всех смогут идентифицировать по камерам», — рассказала Пушкарева.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Читайте также

Речь Путина про «очищение общества» от предателей выглядит так, будто в России начался тоталитаризм Политолог Владимир Гельман объясняет, почему все не так просто (и оценивает уместность сравнения Путина с Гитлером)

Читайте также

Речь Путина про «очищение общества» от предателей выглядит так, будто в России начался тоталитаризм Политолог Владимир Гельман объясняет, почему все не так просто (и оценивает уместность сравнения Путина с Гитлером)