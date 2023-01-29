Петербургский театральный фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о «пропаганде» ЛГБТ

Петербургский театральный фестиваль «Радуга» изменил название на Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева. На изменения на сайте мероприятия обратил внимание журнал «Театр».

Так, организаторы сообщили о начале приема заявок и предварительных датах XXIV фестиваля уже под новым названием. При этом предыдущее название фестиваля сохранилось в адресе сайта — rainbowfest.spb.ru.

Директор ТЮЗа и руководитель фестиваля Светлана Лаврецова сообщила «Театру», что название мероприятия решили изменить на фоне вступления в силу закона о «пропаганде» ЛГБТ, но окончательное решение о смене названия еще не принято.

«Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на „Радугу“, и театры с нами общаются тоже как с „Радугой“. В общем, мы думаем и будем советоваться», — рассказала Лаврецова.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Театральный фестиваль «Радуга» проводят с 2000 года. Его цель — поиск современной драматургии для молодежи, а также режиссеров, работающих с новыми театральными формами. В разные годы на «Радугу» приезжали театры из других стран, в том числе из США, Великобритании и Германии.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии». Еще до вступления закона в силу книжные магазины стали массово снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие закона, в библиотеках Москвы убрали с полок книги с ЛГБТ-тематикой. В свою очередь «Амедиатека» отцензурировала сериалы «Секс в большом городе» и «Белый лотос».