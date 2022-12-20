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Литературный критик «Медузы» Галина Юзефович опубликовала новый выпуск своего ютьюб-шоу, не выходившего несколько месяцев. Его героинями стали писательницы Катерина Сильванова и Елена Малисова, авторы романа-бестселлера «Лето в пионерском галстуке», описывающего романтические отношения пионера и вожатого. На фоне успеха книги в России был принят закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды», а сами писательницы из-за угроз покинули Россию.

«Честно говоря, мало что в нынешних культурных реалиях вызывает у меня большую ярость, чем вся эта история в совокупности. Именно поэтому мне показалось очень важным прервать паузу на нашем канале и выпустить беседу с Катериной Сильвановой и Еленой Малисовой. Жизнь заставила их быть крутыми и отважными. И это, конечно, здорово, но вообще-то они должны просто писать книги — надеюсь, это еще случится», — пишет Юзефович в своем телеграм-канале.

Юзефович