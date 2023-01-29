Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребер

85-летний телеведущий и зоолог Николай Дроздов находится в больнице с перелом ребер после неудачного падения на улице. Об этом «Московскому комсомольцу» и ТАСС рассказали друзья Дроздова — художник Константин Мирошник и композитор Дмитрий Дунаев.

Телеведущий поскользнулся и упал на улице, возвращаясь с работы в МГУ, сообщил Мирошник. Врачи зафиксировали у Дроздова перелом восьми ребер. Изначально его доставили в реанимацию, но затем перевели в отдельную палату.

Дунаев утверждает, что Дроздов не лежал в реанимации, а провел пару дней в палате интенсивной терапии, поскольку врачи хотели проверить, не повреждены ли другие органы. «Оказалось, что все нормально. Сейчас он находится в обыкновенной палате, идет на поправку. Все обошлось», — заявил композитор.

В МГУ также подтвердили ТАСС, что Дроздов чувствует себя хорошо.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Николай Дроздов — российский зоолог, телеведущий, член Российской академии естественных наук и заслуженный профессор МГУ. В 1977- 2019 годах он вел научно-популярную телепередачу «В мире животных».