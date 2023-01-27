Ультраправый политик сжег Коран возле мечети в Копенгагене. На прошлой неделе он провел аналогичную акцию в Стокгольме

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран возле мечети в Копенгагене. Ранее политик провел аналогичную акцию около посольства Турции в Стокгольме. О произошедшем сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным агентства, акция Палудана прошла после пятничной молитвы напротив местной мечети. Политик был в защитной каске и находился под охраной полиции. Как и в случае с протестом в Стокгольме, акция в Копенгагене также была согласована с местными властями.

The Local сообщает, что Палудан планирует провести еще как минимум две подобные акции в Дании, одна из которых пройдет перед турецким посольством в Копенгагене. Датского посла вызвали в МИД Турции, чтобы выразить протест по поводу того, что власти Дании согласовали акции Палудана.

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21 января Расмус Палудан организовал акцию протеста у турецкого посольства в Стокгольме. Ее участники выступили против того, что Турция блокирует заявку Швеции по вступлению в НАТО. В ходе протеста Палудан сжег Коран в мягкой обложке. Само мероприятие было согласовано полицией Швеции в соответствии с законами о свободе самовыражения. При этом многие шведские политики осудили произошедшее.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, после того как власти страны разрешили акцию Палудана.

Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО вскоре после российского вторжения в Украину. Соглашение о принятии новых членов в военный альянс должны ратифицировать все 30 стран-участниц, однако Турция заблокировала начало переговоров, выставив к Швеции и Финляндии ряд условий, на которых она согласится одобрить их заявки. Вскоре стороны достигли соглашения, по которому Швеция и Финляндия согласились «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Турция считает террористическими, а также выдать людей, обвиняемых турецкими властями в терроризме.

Акция Расмуса Палудана в Стокгольме

В Стокгольме ультраправый политик сжег Коран около турецкого посольства Теперь под угрозой переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Акция Расмуса Палудана в Стокгольме

В Стокгольме ультраправый политик сжег Коран около турецкого посольства Теперь под угрозой переговоры о вступлении Швеции в НАТО