«Коммерсант»: правительство предложило Генпрокуратуре оценить идею по созданию черного списка видеоигр

Аппарат правительства России попросил министерства и ведомства оценить идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора департамента информационных технологий правительства, отправленное, в частности, в Генпрокуратуру, Минцифры и Минпросвещения.

Большинство идей, о которых идет речь в письме, выдвинула комиссия по информационной политике. Среди них — создать списки одобренных и запрещенных игр, обеспечить вход в игры «через российские системы идентификации и аутентификации», а также предустанавливать на продающиеся в России компьютеры отечественные программы родительского контроля.

В комиссии считают, что в популярных видеоиграх (их названия не приводятся) используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание». Правительство по рекомендации комиссии должно рассмотреть идею проверки кода видеоигр на «вредоносные программы и запрещенный контент».

Российские власти регулярно предлагают новые ограничения, касающиеся видеоигр. Например, в 2021 году Роскомнадзор предложил с помощью искусственного интеллекта проверять игры на сценарии с детской порнографией, призывами к суициду или употреблению наркотиков.

Кроме того, в конце 2022 года «Коммерсант» сообщил о планах правительства ввести обязательную возрастную маркировку видеоигр, а Минэкономразвития выступило с идеей запретить продажу игр с «контентом, нарушающим законодательство».