В Роскомнадзоре предложили мониторить видеоигры с помощью искусственного интеллекта. Для проверки каждой игры могут понадобиться месяцы
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В Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ), подведомственном Роскомнадзору, предложили использовать искусственный интеллект для мониторинга контента видеоигр. Об этом сообщил «Коммерсант», со ссылкой на исследование о мировом опыте использования нейросетей, которое написали в ГРЧЦ.
Искусственный интеллект сократит время на поиск запрещенной информации в видеоиграх — например, сценариев и сюжетов, содержащих детскую порнографию, призывы к самоубийствам и употреблению наркотиков, рассказал глава Научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов.
То, что предлагают сделать в ГРЧЦ — это нейросетевая вспомогательная программа для автотестов, когда алгоритм сам «пробегает» по всем уровням игры и выдает отчет, предположил продюсер студии по разработке видеоигр Owlcat Games Максим Фомичев.
Руководитель IT-компании Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев отметил, что для проверки каждой новой игры нужно будет тренировать отдельную нейросеть, что займет месяцы.
Кроме того, проверка может привести к ограничению доступа к игре из-за контента, созданного ее пользователями. «Под санкции можно подтянуть все что угодно, включая сообщения [игроков] в чате», — считает основатель сайта о видеоиграх rawg.io Гаджи Махтиев.
Сейчас игры перед релизом проходят принятые во всем мире фильтры, возрастные маркировки, проверку со стороны платформ, где они размещаются (PlayStation Store, Steam, AppStore и другие). Кроме того, есть и неформальные фильтры, когда сообщество активно придает огласке те или иные неоднозначные моменты в играх, подчеркивает Гаджи Махтиев. Так, например, объясняет он, было с игрой «Hatred», авторов которой игроки начали обвинять в ультранасилии еще до релиза.
Недавно министерство иностранных дел заявило о намерении использовать искусственный интеллект для анализа данных о внешней политике. А в правительстве выделили деньги на исследование о возможности применения нейросетей для оценки личности по соцсетям.