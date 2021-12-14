МИД России будет использовать искусственный интеллект для анализа внешней политики

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Министерство иностранных дел России планирует в 2022 году разработать «концептуальный проект» использования искусственного интеллекта для анализа данных о внешней политике. Об этом РБК сообщил спецпредставитель главы ведомства по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин.

«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — заявил Кирюшин, не уточнив, какие проблемы должна будет решить система. По его словам, аналитических задач во внешней политике много, как и подразделений, которым нужна подобная система.

Технологический партнер МИД в этом проекте — Институт системного программирования имени Иванникова. Предполагается, что студенты и молодые преподаватели МГИМО будут помогать в настройке и обучении ИИ. В самом вузе запустят новую программу магистратуры «Анализ данных и динамика международных процессов».

ИИ уже используется дипломатами других стран, сообщил старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров. По его словам, в Канаде и США алгоритмы применяют для скрининга визовых анкет и создания чат-ботов для общения с гражданами, в Великобритании с помощью ИИ проверяют наличие чувствительной информации в документах перед публикацией.

Создание таких систем может помочь автоматизировать рутинные задачи, чтобы сотрудники МИД могли сфокусироваться на вопросах, где действительно нужна экспертиза, отметил Шакиров. Основная сложность для госорганов в том, что не все данные, с которыми они работают, существуют в формате, пригодном для анализа ИИ, считает эксперт.

В апреле российский МИД утвердил программу цифровой трансформации ведомства. В 2021-2023 годах на повышение безопасности информационных систем министерства, их независимости от иностранных продуктов и повышения уровня удовлетворенности граждан цифровыми услугами планируют потратить 2,3 миллиарда рублей. Программа также подразумевает развитие систем для поддержки внешнеэкономической деятельности с использованием ИИ.

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