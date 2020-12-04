Может ли искусственный интеллект стать президентом? Отвечает Владимир Путин

4 декабря президент России Владимир Путин во время конференции по искусственному интеллекту (ИИ) ответил на вопрос виртуального ассистента «Афина», разработанного «Сбером». Виртуальный помощник спросила: «Может ли искусственный интеллект стать президентом?» Путин ответил, что надеется на то, что ИИ не заменит главу государства, «во всяком случае, пока». При этом он уверен, что искусственный интеллект может стать хорошим помощником и даже учителем для любого человека, в том числе для президента.