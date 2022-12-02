В правительстве России предложили ввести обязательную возрастную маркировку видеоигр

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Правительство РФ планирует запустить систему возрастной маркировки видеоигр, аналогичную международной , сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к одному из профильных министерств.

По его словам, до конца года правительство планирует внести меры по регулированию контента в видеоиграх в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», который входит в нацпрограмму «Цифровая экономика».

В обсуждении новых мер участвуют министерство цифрового развития, Минздрав, Минэкономразвития, а также компании 1С и VK. Источник «Коммерсанта» отметил, что у регуляторов возникли разногласия по поводу того, как проводить экспертизу видеоигр.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что в Минэкономразвития по поручению президента подготовили изменения в федеральный проект, которые сейчас рассматривает профильная правительственная комиссия.

«Изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», — заявили в аппарате вице-премьера. Там подтвердили, что власти предлагают ввести обязательную возрастную маркировку игр.

Как отметили эксперты, опрошенные «Коммерсантом», в России уже действуют требования по возрастной маркировке контента, но видеоигры попадают под них лишь формально.