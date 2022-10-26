В правительстве РФ предложили запретить продажу видеоигр с «контентом, нарушающим законодательство»

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Министерство экономического развития РФ предложило запретить в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения. Об этом говорится в законопроекте, который, по словам источника газеты «Коммерсант» в правительстве РФ, министерство направило в профильные ведомства, в том числе Роскомнадзор.

Авторы законопроекта предложили:

обязать разработчиков и издателей видеоигр маркировать контент по возрастным категориям;

запретить разработчикам использовать в игровом контенте «информацию, запрещенную для распространения в РФ»;

запретить дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство».

Авторы законопроекта считают, что такие изменения нужны для того, чтобы «обеспечить безопасность контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». В Минэкономразвития предложили, чтобы документ вступил в силу с 1 марта 2024 года.

Владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев сказал «Коммерсанту», что, если предложения примут, то под ударом могут оказаться видеоигры, которые распространяют в том числе через цифровые площадки Steam или Epic Games Store.

В Роскомнадзоре заявили, что в российском законодательстве пока нет регулирования компьютерных игр. «Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере», — отметили в ведомстве. В Минэкономразвития это не комментировали.

После российского вторжения в Украину игровые магазины Steam и PlayStation Store ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из России. Крупные издатели — Electronic Arts, CD Projekt Red, Microsoft, RockStar Games и Activision — прекратили продажу своих игр в России. Игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo стали ввозить в Россию в рамках так называемого параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.