Украина ввела санкции против племянника патриарха Кирилла и еще 21 представителя РПЦ

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Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек — граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику», — заявил президент в видеообращении по итогам 334-го дня войны.

В санкционный список, в частности, попали:

митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев),

замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе,

советник патриарха протоиерей Николай Балашов,

митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов),

глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда,

глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Помимо них под санкции попали представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей в Женеве Михаил Гундяев, являющийся племянником патриарха Кирилла, а также председатель пятидесятнического Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

Санкции предусматривают блокировку личных активов и средств, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц. Против большинства фигурантов списка санкции введены на пять лет, против шести человек — на 30 лет.

С начала 2023 года Украина уже дважды вводила санкции против российских граждан. 7 января ограничения вводились против 119 российских публичных лиц, в том числе артистов Филиппа Киркорова, Валерии, Басты, Евгения Петросяна, Леонида Якубовича. 15 января под санкции попали еще 198 человек, включая режиссера Андрея Кончаловского, актера Егора Бероева, бывшую ведущую программы «Спокойной ночи, малыши» Ангелину Вовк, певца Юрия Лозу, блогера и переводчика Дмитрия Пучкова (известного как Гоблин), спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова.

В отношении главы РПЦ патриарха Кирилла украинские санкции действуют с октября 2022 года.

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