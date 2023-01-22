Глава военной разведки Украины: участника переговоров с Россией Дениса Киреева убили в машине СБУ и выбросили на улицу в Киеве

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Украинского банкира, разведчика и участника переговоров с Россией Дениса Киреева убили в автомобиле СБУ, после чего его тело выбросили на улицу Киева. Об этом в интервью украинской службе заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Киреев не был российским шпионом, он много лет сотрудничал с ГУР, состоял в штате ведомства и проходил проверки.

На вопрос, разделяет ли он версию о том, что разведчика убили сотрудники СБУ, Буданов ответил утвердительно: «Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они провели [оперативное] мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это в материалах расследования. Все остальное — расследование ведет ГБР [Государственное бюро расследований Украины]. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники — это факт».

Представитель Минобороны рассказал, что после убийства Киреева разговаривал с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым и тот не смог ему объяснить смерть разведчика. Буданов также сообщил, что лично знает людей, которые убили Киреева, но отказался сообщить, кто это и продолжают ли они работать в СБУ.

Главной задачей Киреева на переговорах с Россией, сказал Буданов, было затянуть процесс для того, чтобы выиграть время для ВСУ. По его мнению, те, кто стоит за убийством разведчика, хотели не допустить затягивания процесса. На уточняющий вопрос, какую сторону представляют эти люди, Буданов заявил, что это представители Украины.

Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, предпринять определенные действия по отпору врага. ​

Если вы помните эти события, то ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Денис Киреев присутствовал на первом раунде переговоров воюющих сторон, проходивших в Беларуси. В марте разведчик был убит, как сообщалось, сотрудниками СБУ при задержании. Позже украинские власти уточняли, что Киреев погиб при выполнении специального задания. Впоследствии в офисе президента Украины заявили, что разведчик был убит из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами страны «не было единой координации».

В интервью газете The Wall Street Journal Буданов рассказывал, что в начале войны благодаря сведениям от Киреева украинцы перебросили войска для обороны аэропорта Антонов (ранее Гостомель) и смогли отстоять Киев.

История Дениса Киреева

«Если бы не он, то Киев, скорее всего, был бы взят» The Wall Street Journal рассказала о Денисе Кирееве — украинском разведчике и участнике переговоров с Россией, убитом СБУ вскоре после начала вторжения

История Дениса Киреева

«Если бы не он, то Киев, скорее всего, был бы взят» The Wall Street Journal рассказала о Денисе Кирееве — украинском разведчике и участнике переговоров с Россией, убитом СБУ вскоре после начала вторжения