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Инсталляция «Два сердца» в честь побратимства Петербурга и Мариуполя демонтирована на Дворцовой площади в Петербурге в ночь на 20 января.

В комитете по печати правительства Петербурга заявили изданию «Подъем», что сроки размещения композиции и ее демонтажа «определены исключительно условиями государственного контракта и согласованного графика работ с подрядной организацией».

Инсталляцию установили на Дворцовой площади 13 декабря 2022 года. Меньше чем через неделю «Два сердца» разобрали после того, как на композиции появилась надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды». В этом заподозрили 17-летнюю школьницу, на которую составили протокол по статье о «дискредитации» армии. Саму инсталляцию почистили и 20 декабря вернули на место. В январе возле нее установили охрану.

В июне 2022 года Петербург и Мариуполь, захваченный Россией в ходе вторжения в Украину, объявили городами-побратимами. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти Петербурга помогут восстановить Мариуполь, в том числе разрушенный драматический театр, где при обстреле погибли мирные жители.

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