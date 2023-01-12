К инсталляции о побратимстве Петербурга с Мариуполем на Дворцовой площади приставили охрану. Ранее на ней написали «Убийцы, вы разбомбили его»

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У инсталляции «Два сердца», установленной на Дворцовой площади в честь побратимства Петербурга с Мариуполем, появился мужчина в синем камуфляже, сообщает 12 января «Фонтанка».

Он подтвердил корреспонденту издания, что охраняет инсталляцию.

В июне 2022 года было объявлено, что Санкт-Петербург и Мариуполь, захваченный российской армией весной в ходе вторжения в Украину, стали городами-побратимами. В декабре на петербургской Дворцовой площади появилась инсталляция «Два сердца». Через пять дней ее частично разобрали после того, как на ней появилась надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

Сообщалось, что надпись сделала 17-летняя ученица 11-го класса одной из местных школ. На нее составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Саму инсталляцию почистили и вернули 20 декабря на Дворцовую площадь.

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