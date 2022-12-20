На Дворцовую площадь вернули инсталляцию о побратимстве Петербурга с Мариуполем. Ранее ее разобрали из-за надписи «Убийцы, вы разбомбили его»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади вновь установили инсталляцию «Два сердца» о побратимстве города с Мариуполем, захваченным и аннексированным Россией. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инсталляция появилась на площади 13 декабря. Через пять дней ее частично разобрали после того, как на ней появилась надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

Сообщалось, что надпись сделала 17-летняя ученица 11-го класса одной из местных школ. На нее составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии.

1 июня было объявлено, что Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и Константин Иващенко, которого в апреле назначили мэром оккупированного Мариуполя власти самопровозглашенной ДНР. Беглов заявлял, что власти Петербурга помогут восстанавливать Мариуполь, в частности займутся восстановлением , где при обстреле погибли мирные жители.

Читайте также

«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» В Петербурге разобрали инсталляцию «Двойные сердца» — о побратимстве с Мариуполем, который уничтожила российская армия. Эта инсталляция просуществовала меньше недели

Читайте также

«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» В Петербурге разобрали инсталляцию «Двойные сердца» — о побратимстве с Мариуполем, который уничтожила российская армия. Эта инсталляция просуществовала меньше недели