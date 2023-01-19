«Вы не можете выполнять эту работу, если у вас нет сил». Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн решила уйти в отставку

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об уходе в отставку, объяснив, что у нее нет сил исполнять обязанности главы правительства и переизбраться на новый срок. Об этом она сообщила на пресс-конференции, которую транслировали в ее .

Я считаю, что руководить страной — это самая привилегированная работа, которую кто-либо когда-либо мог получить, но также и одна из самых сложных. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет полного бака, плюс немного в запасе для тех незапланированных и неожиданных задач, которые неизбежно возникают.

По ее словам, прошлым летом она надеялась найти в себе силы продолжить работу, но не смогла этого сделать. «Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность за то, чтобы знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет», — добавила Ардерн, отметив, что «отдала Новой Зеландии все, что могла».

Ардерн уйдет с поста лидера Лейбористской партии не позднее 7 февраля. Как отмечает The New Zealand Herald, 22 января партия проголосует за нового лидера. Для победы кандидатам потребуется набрать не менее двух третей голосов.

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Джасинда Ардерн впервые была избрана на пост премьер-министра Новой Зеландии в 2017 году в возрасте 37 лет. Тогда она стала третьей в истории женщиной, возглавившей страну, и одним из самых молодых лидеров в мире. В 2020-м Ардерн переизбрали на второй срок.

Во время пребывания Ардерн на посту главы новозеландского правительства страна столкнулась с несколькими кризисами, включая пандемию коронавируса и стрельбу в мечети Крайстчерч.

Политик была популярна за границей, но не пользовалась большой поддержкой в самой Новой Зеландии. Результаты опросов, проведенных в конце 2022 года, показали резкое падение поддержки Ардерн и Лейбористской партии в стране. Некоторые из них свидетельствовали о том, что у партии были самые низкие рейтинги с тех пор, как Ардерн вступила в должность премьера.