Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал
новости

Премьер-министр Новой Зеландии пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью. Фотография

Meduza
09:04, 25 сентября 2018

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 24 сентября пришла с трехмесячной дочерью на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, где она выступала на Саммите мира в память о Нельсоне Манделе. The Guardian называет Ардерн первой женщиной — мировым лидером, которая пришла на Генассамблею с грудным ребенком. Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года; в июне она стала второй женщиной в истории, которая была избрана главой правительства и во время пребывания на посту родила ребенка.

Carlo Allegri / Reuters / Scanpix / LETA

новости

Сколько времени Навальный проводит под арестом, а сколько — на свободе. В одной картинке

Подкасты
Кажется, дело не в деньгах. Подводим итоги сезона
44 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

Министр образования Башкирии допустила две ошибки в трех предложениях. Сказала, это эксперимент (???)

Сборник

Наши партнерские материалы