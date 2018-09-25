Премьер-министр Новой Зеландии пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью. Фотография

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 24 сентября пришла с трехмесячной дочерью на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, где она выступала на Саммите мира в память о Нельсоне Манделе. The Guardian называет Ардерн первой женщиной — мировым лидером, которая пришла на Генассамблею с грудным ребенком. Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года; в июне она стала второй женщиной в истории, которая была избрана главой правительства и во время пребывания на посту родила ребенка.

Carlo Allegri / Reuters / Scanpix / LETA