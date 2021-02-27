В Окленде — крупнейшем городе Новой Зеландии, где живут около полутора миллионов человек, — введут семидневный карантин из-за одного нового случая заражения COVID-19. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Карантин начнется утром 28 февраля. Жителям города можно будет выходить только в магазин за необходимыми покупками и на работу (при отсутствии возможности работать из дома). Общественные места будут закрыты. На остальной территории страны также будут действовать ограничения, но более мягкие — они включают в себя запрет на массовые мероприятия.

Где заразился новый пациент — 21-летний мужчина — пока не ясно. Его тест на коронавирус показал положительный результат 26 февраля. Предполагается, что он был заразен с 21 февраля. В эти дни мужчина посещал общественные места. «В связи с этим мы вынуждены принять неприятное, но необходимое решение, чтобы защитить жителей Окленда снова», — сказала Ардерн.

Несколько недель назад в Окленде вводили трехдневный карантин после того, как у семьи из трех человек выявили британский штамм коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в стране с пятимиллионным населением с начала пандемии выявили 2372 случая коронавируса, 26 заразившихся умерли. На данный момент в стране зафиксировано 66 активных случаев ковида, за последние сутки выявлен один новый заболевший.

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