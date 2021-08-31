В Новой Зеландии министр прервала интервью из-за сына. В прямом эфире он ворвался в комнату и с хихиканьем помахал «фаллической морковкой»

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Министр социального развития Новой Зеландии Кармель Сепулони давала интервью по Zoom в прямом эфире. Обычная беседа внезапно переросла в борьбу за морковку «фаллической формы».

В комнату, где сидела Сепулони, ворвался ее сын, обнаруживший в пакете с продуктами необычный овощ. Он решил показать находку маме, но выбрал для этого предельно неподходящий момент. Ребенок принялся хихикая размахивать морковкой перед Сепулони. Та попыталась отобрать находку и прогнать сына из комнаты.

«Привет всем родителям, работающим из дома и следящим при этом за детьми — я с вами! — смеясь заявила министр. — Себе на заметку: никогда больше не покупать морковку странной формы».

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