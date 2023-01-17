Госдуме предложили лишать «иноагентов» имущества за «дискредитацию» армии

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Депутатам Госдумы предложили внести изменения в Уголовный кодекс РФ, которые позволяли бы конфисковывать в пользу государства имущество «иностранных агентов». Соответствующее обращение на имя спикера Вячеслава Володина внес в нижнюю палату парламента .

Вот что говорится в документе, который цитирует ТАСС:

На территории РФ и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб, позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством нашей страны. Это нарушает принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости. Многие граждане РФ поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства.

Директор фонда Александр Карабанов в беседе с агентством добавил, что изъятие имущества у «иноагентов» и тех кто, дискредитирует ВС РФ, должно «помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития», а также станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для граждан, не имеющих осознанной позиции.

13 января сам спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал лишать имущества россиян, покинувших страну и критикующих войну и российскую власть. В Кремле в ответ говорили, что Россия должна «бороться» за граждан, которые уехали из страны, но «не скатились на стезю вражеского отношения» к ней.

Директор Фонда защиты исторического наследия Александр Карабанов известен, например, такими инициативами: он просил завести дело об оскорблении чувств верующих на певицу Клаву Коку за выступление на фоне храма в мини-юбке, а также требовал признать «иноагентом» певца Валерия Меладзе, который ответил на лозунг «Слава Украине» на корпоративе в Дубае.

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