На певицу Клаву Коку потребовали завести дело об оскорблении чувств верующих

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Следователи СК проводят проверку творчества российской поп-певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, сообщает ТАСС.

Жалобу на артистку с требованием возбудить уголовное дело подала в Следственный комитет некоммерческая организация .

«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», — заявил агентству директор фонда Александр Карабанов.

Поводом к обращению в СК послужило сентябрьское выступление Клавы Коки на концерте в честь Дня знаний во Владивостоке. Тогда в СМИ появилась информация, что певица якобы выступала «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке», из-за чего некоторые местные жители обвинили ее в «развращении несовершеннолетних в вульгарной одежде». Артистка подробно комментировала скандал в своих соцсетях, отвергнув все обвинения.

Статья 148 УК об оскорблении чувств верующих предусматривает максимальное наказание до одного года лишения свободы.

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