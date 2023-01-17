«Бог ему судья». Бывший главком Сухопутных войск РФ Болдырев ответил Кадырову, который назвал его «генералом бла-бла-бла»

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Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии ответил в интервью РБК на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес.

Болдырев отверг заявление Кадырова, что в 2004 году его понизили в должности и перевели из Северо-Кавказского военного округа в Приволжско-Уральский, потому что он «не справился». «Меня никто никуда не понижал», — заявил Болдырев и подчеркнул, что его перевели на равнозначную должность.

Болдырев вновь заявил, что Кадыров не имел права критиковать генерал-полковника , который до конца октября 2022 года командовал группировкой войск «Центр», захватившей Луганскую область Украины. По его мнению, с такой критикой могут выступать только президент и министр обороны РФ. «Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», — заявил Болдырев.

«Все остальное, что он говорил обо мне — бог ему судья, я не собираюсь здесь с ним вступать в полемику», — заявил Болдырев в беседе с РБК.

Накануне Рамзан Кадыров резко раскритиковал Владимира Болдырева после того, как генерал 10 января сказал, что глава Чечни, а также владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не имели права критиковать генерала Лапина, поскольку они «гражданские люди». «Хочу сказать насчет Болдырева, — заявил Кадыров в интервью. — Он просто бла-бла-бла. Историю почитайте. В 2004 году в Приволжско-Уральский [военный] округ почему его перевели? Из-за того, что он не справился».

Кадыров также заявил, что он «военный генерал» — генерал-полковник Росгвардии. Он отметил, что у него есть 20-летний опыт совместных мероприятий с российскими войсками, спецслужбами и правоохранительными органами.

«Я знаю, как проводят специальные операции, войсковые операции, специальные мероприятия лучше, чем любой другой генерал. Я, может, не знаю термины. Кто критикует нас, тот должен посмотреть опыт, стаж работы и результат работы. После этого будем смотреть. Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Так кто из нас лучше, генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров?» — заявил глава Чечни.

В начале октября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз критиковал генерал-полковника Александра Лапина из-за боевых действий в Украине, в том числе из-за того, что российские войска сдали оккупированный город Лиман Донецкой области. Кадыров называл Лапина «бездарью». Критические замечания главы Чечни поддержал Евгений Пригожин.

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