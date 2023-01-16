«Ваше молчание закончится тем, что эти же террористы придут за вами». Зеленский обратился к россиянам после ракетного удара по дому в Днепре

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 326-го дня войны перешел на русский язык и обратился к россиянам из-за удара российской ракеты по жилому девятиэтажному дому в Днепре.

Хочу сказать всем тем в России — и из России, — кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно все видят и знают…

Ваше трусливое молчание, попытка «переждать» то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами.

Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать.

Важливо — що нормальні люди об»єднуються у відповідь на терор. Звернення Президента 15.01.2023 Офіс Президента України

Днем 14 января войска России нанесли массированный ракетный удар по территориям Украины. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом, частично разрушив здание.

Министерство обороны РФ отчиталось, что во время массированного удара российские войска поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.

Разбор завалов и поиск погибших в Днепре идет уже около 40 часов. По последним данным властей Днепропетровской области, при ударе по дому погибли 35 человек, в том числе двое детей. Ранения получили 75 человек, включая 14 детей. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна.