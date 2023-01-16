США начали боевую подготовку украинских военных в Германии
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Около 500 украинских военных 15 января приступили в Германии к расширенной боевой подготовке в рамках программы США, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Как пишет Associated Press, подготовка украинских военных началась на полигоне в Графенвере в Баварии. Военные, проходящие подготовку, уехали из Украины несколько дней назад. Их планируют вернуть на поле боя в течение пяти-восьми недель.
Украинцы станут отрабатывать навыки для наступления или отражения атак, отмечает AP. Военные узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения в бою, используя артиллерию, бронетехнику и наземные силы.
Марк Милли заявил журналистам, что подготовка военных — в сочетании с поставками нового оружия в Украину — станет ключом к тому, чтобы помочь украинским силам вернуть территории, захваченные Россией в ходе вторжения.
В декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия, предположительно, готовит новое наступление в Украине в начале 2023 года и, возможно, собирается дойти до Киева. В военной разведке Украины утверждают, что власти России собираются мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих (это не подтверждено). Свое наступление готовит и Украина, сообщил в январе начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Несколько стран Запада, в том числе Польша, Великобритания, Франция и США, заявили, что готовы направить в Украину бронетехнику, которая, по мнению украинской стороны, сыграет ключевую роль в боях против России.