США начали боевую подготовку украинских военных в Германии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Около 500 украинских военных 15 января приступили в Германии к расширенной боевой подготовке в рамках программы США, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Как пишет Associated Press, подготовка украинских военных началась на полигоне в Графенвере в Баварии. Военные, проходящие подготовку, уехали из Украины несколько дней назад. Их планируют вернуть на поле боя в течение пяти-восьми недель.

Украинцы станут отрабатывать навыки для наступления или отражения атак, отмечает AP. Военные узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения в бою, используя артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

Марк Милли заявил журналистам, что подготовка военных — в сочетании с поставками нового оружия в Украину — станет ключом к тому, чтобы помочь украинским силам вернуть территории, захваченные Россией в ходе вторжения.

В декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия, предположительно, готовит новое наступление в Украине в начале 2023 года и, возможно, собирается дойти до Киева. В военной разведке Украины утверждают, что власти России собираются мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих (это не подтверждено). Свое наступление готовит и Украина, сообщил в январе начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Несколько стран Запада, в том числе Польша, Великобритания, Франция и США, заявили, что готовы направить в Украину бронетехнику, которая, по мнению украинской стороны, сыграет ключевую роль в боях против России.

Читайте также

Запад хочет быстрее отправить Украине танки, но партнеры по НАТО не могут решиться на первый шаг Киев заявил, что для наступления ему нужны 300 танков

Читайте также

Запад хочет быстрее отправить Украине танки, но партнеры по НАТО не могут решиться на первый шаг Киев заявил, что для наступления ему нужны 300 танков