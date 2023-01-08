Патриарх Кирилл сравнил власть в Украине с «советскими вождями, поднявшими руку на Церковь»

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Патриарх Кирилл считает, что церковные «расколы» в Украине скоро прекратятся, а светская власть в стране сменится. Заявление главы Русской православной церкви, прозвучавшее 8 января после литургии в Успенском соборе Московского Кремля, цитирует ТАСС.

Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать… И точно знаем — что как исчезли , так исчезнут и [нынешние] раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной.

Нынешнюю ситуацию в украинском православии Кирилл охарактеризовал как «точно такое же беснование, как в России после революции», когда искусственно созданная «безбожными властями» обновленческая церковь стала захватывать храмы РПЦ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Весной Украинская православная церковь из-за позиции главы РПЦ провозгласила самостоятельность от Московского патриархата.

С осени 2022 года СБУ начала проводить «контрразведывательные мероприятия» в храмах УПЦ Московского патриархата по всей стране, предъявляя священникам обвинения в подрывной деятельности и госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон о запрете в стране деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

7 января глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний впервые совершил рождественскую службу в Киево-Печерской лавре, которую власти Украины забрали из пользования Украинской православной церкви Московского патриархата.

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