Основатель Alibaba Джек Ма потеряет контроль над своей финтех-компанией Ant Group

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Китайский финтех-гигант объявил, что изменит состав акционеров и распределение голосующих прав, из-за чего основатель компании, миллиардер Джек Ма потеряет над ней контроль.

Как сообщает Reuters, доля Джека Ма в результате изменений в Ant Group сократится до 6,2%. Ранее он лично и через связанные с ним структуры владел более чем 50% компании. Ant также включит в состав совета директоров еще одного, пятого, независимого директора, после чего они получат большинство в совете.

«Ни один акционер, отдельно или совместно с другими сторонами, не будет иметь контроля над Ant Group», — сказано в заявлении компании. В Ant Group добавили, что проводят изменения, чтобы оптимизировать корпоративное управление и «согласовать интересы акционеров при голосовании с их экономическими интересами».

Как отмечает Reuters, решение передать контроль над Ant Group «подводит черту под репрессиями регуляторов» против Джека Ма, которые начались вскоре после того, как в октябре 2020 года бизнесмен публично раскритиковал китайских регуляторов.

В ноябре 2020-го Ма отложил размещение акций Ant Group на бирже на 37 миллиардов долларов, которое должно было стать крупнейшим в мире.

В 2021 году власти Китая оштрафовали компанию Alibaba Джека Ма на рекордные для страны 2,8 миллиарда долларов за нарушения антимонопольного законодательства. Компании Ant Group, в свою очередь, грозит штраф на один миллион долларов.

В ноябре газета Financial Times сообщила, ссылаясь на слова источников, что Джек Ма покинул Китай и с весны 2022 года живет в Токио.

Читайте также

Основатель Alibaba Джек Ма уже два месяца не появлялся на публике Перед этим он раскритиковал китайские банки — и вынужден был отложить IPO своей финансовой корпорации

Читайте также

Основатель Alibaba Джек Ма уже два месяца не появлялся на публике Перед этим он раскритиковал китайские банки — и вынужден был отложить IPO своей финансовой корпорации