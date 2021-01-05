Джек Ма Yuya Shino / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель китайского интернет-ритейлера Alibaba, миллиардер Джек Ма более двух месяцев не появлялся на публике, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщило издание Yahoo Finance.

Financial Times выяснила, что в ноябре Ма не появился в финале основанного им конкурса Africaʼs Business Heroes, в котором молодые африканские предприниматели соперничают за гранты из призового фонда в полтора миллиона долларов. Ма должен был сидеть в жюри конкурса, но он не присутствовал на съемках финального эпизода шоу, его не включили в проморолик, а его имя убрали из списка членов жюри на сайте. В Alibaba заявили, что Ма не смог посетить финал конкурса из-за напряженного графика.

Последняя запись Ма в социальных сетях датирована 17 октября, обратило внимание издание Taiwan News.

В конце октября на конференции в Шанхае Ма назвал международные нормы финансового регулирования устаревшими и заявил, что китайские банки придерживаются «менталитета ломбарда». Это произошло незадолго до выхода на биржу Ant Group — финтех-компании, которая входит в холдинг Alibaba и в том числе управляет крупнейшей в Китае платформой мобильных платежей Alipay. 5 ноября Ant Group, контрольная доля в которой принадлежит Ма, должна была провести на Шанхайской и Гонконгской биржах. Ожидалось, что оно станет крупнейшим в истории, компания привлечет 34,4 миллиарда долларов.

Однако за пару дней до выхода на биржу китайские финансовые регуляторы вызвали Ма и руководителей Ant Group на беседу. Их предупредили о том, что бизнес ждет тщательная проверка, рассказали источники Reuters. IPO Ant Group было отложено — хотя ранее власти Китая заверили топ-менеджеров компании, что не будут ему препятствовать, писала Financial Times. Кроме того, в декабре китайские регуляторы обвинили Ant Group в нарушении принципов честной конкуренции и ущемлении прав потребителей. Ма посоветовали не покидать страну, заявил источник Bloomberg.

В связи с исчезновением Ма из публичного поля в китайской соцсети WeChat обсуждают, что бизнесмен либо сбежал из Китая, либо его «заставили пропасть», отмечает Techcrunch. Глава работающей в Китае компании BDA China, которая специализируется на бизнес-консалтинге, Дункан Кларк в разговоре с Reuters предположил, что Ма «залег на дно» на фоне внимания властей к его бизнесу.

56-летний Джек Ма основал Alibaba в 1999 году и ушел с поста ее руководителя в 2019-м, оставшись при этом совладельцем компании и одним из ключевых лиц в ней. Сейчас это вторая самая крупная китайская компания с рыночной капитализацией в 635 миллиардов долларов. До недавнего времени Ма был богатейшим человеком в Китае, но за последние два месяца из-за падения акций Alibaba его состояние снизилось на 11 миллиардов долларов — с 61,7 до 50,9 миллиардов. Теперь, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (отслеживает состояние богатейших людей мира в ежедневном режиме), он является четвертым богатейшим человеком в Китае.

Ольга Корелина