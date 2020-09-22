Китайского бизнесмена, назвавшего Си Цзиньпина клоуном, приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о коррупции

Китайского предпринимателя и блогера, бывшего главу государственной строительной компании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение суда.

Жэнь Чжицяна признали виновным в хищении, получении взяток и других экономических преступлениях на сумму не менее чем в 131 миллион юаней (около 19 миллионов долларов). Помимо тюремного заключения, подсудимому назначили штраф в 4,2 миллиона юаней (620 тысяч долларов). В решении суда сказано, что он не будет обжаловать приговор.

Жэнь Чжицян пропал в марте 2020 года — после того, как в китайском сегменте интернета появилось эссе, в котором Коммунистическая партия критиковалась за реакцию на коронавирус, а лидер страны Си Цзиньпин был назван «клоуном» (авторство эссе приписывали Жэнь Чжицяну). В апреле китайские власти сообщили, что предприниматель стал объектом расследования о коррупции. В июле его исключили из Коммунистической партии.

Жэнь Чжицян известен в Китае своей публичной критикой властей. В 2016 году он осудил слова Си Цзиньпина о том, что СМИ должны служить партии. После этого власти закрыли аккаунт Жэнь Чжицяна на платформе микроблогов Weibo, где у него было около 38 миллионов подписчиков.