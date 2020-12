Yoozoo Group

25 декабря в Китае умер миллиардер Линь Ци, основатель и руководитель китайской компании по производству игр Yoozoo Group, известной благодаря стратегии «Game of Thrones: Winter Is Coming». Линь Ци было 39 лет. Совет директоров Yoozoo опубликовал заявление о его смерти 26 декабря, но не назвал ее причину.

Чуть позже полиция Шанхая сообщила, что Линь Ци был отравлен. По подозрению в гибели бизнесмена задержали его 39-летнего коллегу по фамилии Сюй. Полицейские рассказали, что 17 декабря получили сообщение из больницы, куда с признаками возможного отравления госпитализировали Линь Ци. В ходе расследования полиция установила, что преступление, вероятнее всего, совершил коллега бизнесмена.

В полиции не привели другие подробности о задержанном человеке. В рамках дела, предположительно, задержан глава отдела кинопроизводства компании Yoozoo Сюй Яо, сообщает пекинское издание Caixin, ссылаясь на слова неназванных источников в игровой индустрии. По их словам, Сюй Яо работал в Yoozoo над сериалом «Задача трех тел» — адаптацией одноименного китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, получившего широкое признание после перевода на английский язык. Этот сериал планировали выпустить на стриминговом сервисе Netflix.

Перед отравлением между руководителем компании и его подчиненным, предположительно, произошел конфликт, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на сообщения китайских изданий. По их предположениям, Линь Ци отравили с помощью чашки чая пуэр. Однако, как отмечает Variety, сейчас эта версия перестала быть основной. Так, в китайских СМИ, связанных с Коммунистической партией КНР, высказывают версию, что Сюй отравил главу компании из-за «рабочих разногласий», для чего использовал лекарства. Другие источники допускают, что Линь Ци был отравлен коктейлем из нескольких ядов.

Линь Ци основал Yoozoo в 2009 году. Компания известна прежде всего как студия, выпускающая видеоигры. Помимо «Game of Thrones: Winter Is Coming», созданной по мотивам «Игры престолов», в ее портфель, в частности, входят ролевые онлайн-игры «League of Angels» и «Drakensang Online». Кроме того, компания стала одним из разработчиков мобильной игры «Brawl Stars», созданной вместе с китайским холдингом Tencent, сообщает BBC News.

В 2014 году компания Yoozoo начала заниматься кинопроизводством, пишет CNN. Спустя год она приобрела права на экранизацию романа «Задача трех тел». Первоначально компания собиралась экранизировать книгу самостоятельно, но в сентябре 2020 года договорилась с Netflix о выпуске сериала по ней. Линь Ци стал продюсером проекта наравне с шоуранерами сериала «Игра престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом.

Линь Ци занимал 870-е место в списке самых богатых предпринимателей Китая по версии Hurun Report. Его состояние оценивали в 6,8 миллиарда юаней (один миллиард долларов).

Александр Бакланов