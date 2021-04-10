Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Это рекордный штраф в истории страны

Государственное управление по контролю за рынком Китая признало компанию Alibaba в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовало ее на 18,228 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов).

Размер штрафа составляет 4% от всего объема продаж компании в Китае за 2019 год. Помимо этого, от Alibaba потребовали устранить выявленные нарушения.

По мнению регулятора, Alibaba Group с помощью своего доминирующего положения на рынке маркетплейсов принуждала небольших продавцов пользоваться своими услугами, например, запрещая им открывать магазины на конкурирующих площадках.

Осенью 2020 года у основателя Alibaba Джека Ма возник конфликт с властями Китая — после того как он заявил, что китайские банки придерживаются «менталитета ломбарда» и назвал устаревшими международные нормы финансового регулирования.

На фоне конфликта в ноябре 2020 года власти Китая отменили IPO принадлежащей Ма компании Ant Group. Сам бизнесмен на протяжении трех месяцев не появлялся на публике.

Штраф, наложенный на Alibaba — рекордный для Китая. До этого максимальным корпоративным наказанием был штраф в размере 973 миллионов долларов, назначенный в 2015 году производителю процессоров Qualcomm.

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