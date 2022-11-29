Financial Times: основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая
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Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма покинул Китай и уже почти полгода живет в Токио. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на слова источников, знакомых с местонахождением некогда самого богатого бизнесмена Китая.
Газета подчеркнула, что Джек Ма уехал из Китая «на фоне продолжающегося давления Пекина на технологический сектор страны и ее самых влиятельных бизнесменов».
По словам источников, Ма уехал в Японию вместе с семьей, личным поваром и охраной. Газета пишет, что бизнесмен держится в тени, посещает частные клубы в Токио, «стал страстным коллекционером» и начал рисовать акварелью, «чтобы скоротать время». По данным FT, Ма посещает горячие источники и горнолыжные курорты в пределах Токио, а также регулярно ездит в США и Израиль.
Джек Ма практически перестал появляться на публике после того, как в октябре 2020 года, выступая на конференции в Шанхае, раскритиковал китайских регуляторов и обвинил государственные банки в «менталитете ломбарда». После этого китайские финансовые регуляторы вызвали Ма на беседу.
Спустя месяц после случившегося бизнесмен в последний момент отложил выход на биржу своей финтех-компании Ant Group, чье IPO могло стать крупнейшим в истории. В 2021 году власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные для страны 2,8 миллиарда долларов за нарушения антимонопольного законодательства.