В США опубликовали налоговые декларации Трампа на шести тысячах страниц. Он отказывался их раскрывать со времен своего президентства и пытался оспорить публикацию в суде

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США опубликовал налоговые декларации 45-го президента страны Дональда Трампа, которые тот отказался раскрывать самостоятельно.

Как сообщает Associated Press, опубликованные документы касаются 2015 — 2020 годов. Они содержат около шести тысяч страниц: более 2,7 тысячи страниц посвящены индивидуальным декларациям Трампа и его жены Мелании, еще более трех тысяч страниц — это отчеты о налогах бизнес-структур бывшего президента США.

Некоторые данные в декларациях, такие как номера социального страхования и банковских счетов, были скрыты. Из-за этой информации публикацию документов отложили. Изначально комитет собирался обнародовать их 20 декабря.

Согласно оценке телеканала CNN, изучившего часть документов, опубликованные декларации подтверждают, что как минимум в 2017-м и 2020-м — в первый и последний год своего президентства — Трамп платил очень мало налогов, заявив об убытках, что помогло снизить суммы сборов.

Кроме того, отчеты свидетельствуют о том, что пока Трамп находился в должности главы государства, у него были счета в иностранных банках, в том числе в Китае в 2015 — 2017 годах.

Дональд Трамп не публиковал налоговые декларации ни во время предвыборной кампании, ни после вступления в должность президента, объясняя это продолжающимся аудитом своих финансов. Он стал первым президентом США с начала 1970-х годов, отказавшимся обнародовать информацию об уплате налогов. Такие данные публиковали все лидеры страны, начиная с Ричарда Никсона.

В 2019 году конгрессмены потребовали от налогового управления США опубликовать декларации Трампа и связанных с ним организаций за последние шесть лет. Запрос объяснили необходимостью проконтролировать, выполняет ли налоговое управление свои обязанности по проверке деклараций президента.

Адвокаты бывшего президента США пытались оспорить обнародование деклараций Трампа в судах. В итоге Верховный суд разрешил передать документы конгрессменам для дальнейшей публикации.

Газета The New York Times обвиняла Трампа в неуплате налогов с 2016 года. В 2018-м издание заявило, что бывший президент унаследовал от отца 413 миллионов долларов, полученных в том числе за счет «прямого мошенничества» с налогами. В 2020 году The New York Times заявила, что Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог.