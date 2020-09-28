The New York Times раскрыла данные из налоговых деклараций Трампа. Выяснилось, что он десять лет не платил подоходный налог

Carolyn Kaster / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог, сообщается в расследовании The New York Times. Газета утверждает, что изучила информацию о налогах Трампа и сотен его компаний за 20 лет. Речь идет в том числе о данных, которые Трамп предоставил Федеральной налоговой службе США.

Как пишет издание, в 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил 750 долларов подоходного налога и столько же в 2017-м. Компании Трампа, поясняет издание, отчитываются об убытках, что освобождает его от выплат. «Он вообще не платил подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет — в основном потому, что сообщал, что терял гораздо больше денег, чем зарабатывал», — пишет газета.

К примеру, три поля для гольфа в Европе, отель в Вашингтоне и курорт Trump National Doral Miami, которыми владеет Трамп, принесли ему в общей сложности 150 миллионов долларов убытка с 2010 по 2018 год, утверждает NYT.

Декларации, которые Трамп подает как президент, показывают «искаженную картину его финансового состояния, поскольку они просто сообщают о выручке, а не о прибыли», пишет издание. В 2018 году Трамп указал в декларации, что заработал 434,9 миллиона долларов; в налоговом же отчете говорится об убытке в 47,4 миллиона долларов.

Также NYT пишет о налоговых льготах, которые получал Трамп. В том числе благодаря поместью Seven Springs в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, которое он купил в 1996 году. Трамп хотел построить там поле для гольфа и 15 частных домов. Это вызвало недовольство жителей соседних населенных пунктов, пишет NYT.

В 2015-м, утверждает газета, Трамп заключил сделку с природоохранными властями: он согласился не развивать инфраструктуру на этой земле в обмен на 21 миллион долларов налогового вычета. Кроме того, поместье он зарегистрировал как инвестиционную собственность, что позволило с 2014-го года списать 2,2 миллиона долларов налога на имущество как коммерческие расходы.

NYT добавляет, что в первые два года работы президентом Трамп получил доход 73 миллиона долларов из-за рубежа. Большая часть этой суммы — доходы от полей для гольфа в Шотландии и Ирландии, но некоторые суммы из этих 73 миллионов — это прибыль от сделок «в странах с авторитарными лидерами или сложной геополитикой», отмечает издание. Например, три миллиона долларов Трамп получил на Филиппинах, а еще один миллион долларов — в Турции. Компании Трампа, работающие за рубежом, там же и платят налоги. Так, в 2017 году компании Трампа заплатили на Филиппинах 156,8 тысячи долларов в виде налогов, в Панаме — 15,6 тысячи долларов, а в Индии — 145 тысяч долларов.

Трамп и его представители неуплату налогов категорически отрицают. Юрист Trump Organization Алан Гартен заявил NYT, что «за последнее десятилетие» Трамп заплатил «десятки миллионов долларов подоходного налога федеральному правительству». Газета отмечает, что Гартен, вероятно, имеет в виду не только чистый подоходный налог, но и другие отчисления в федеральный бюджет, в том числе социальные выплаты.

Трамп на пресс-конференции назвал публикацию NYT «фейковыми новостями» и сказал, что «на самом деле» платит налоги. По словам Трампа, его налоговые декларации находятся в стадии проверки и он ждет ее итогов, чтобы затем обнародовать документы. NYT напоминает, что сделать это Трамп обещает с 2014 года.

NYT уже обвиняла Трампа в неуплате налогов: в 2016, 2018 и 2019 году. В материале, который вышел в октябре 2018-го, газета утверждала, что Трамп наследовал от отца 413 миллионов долларов, полученных в том числе за счет «прямого мошенничества» с налогами.

Татьяна Пашкова