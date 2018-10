Президент США Дональд Трамп — сын успешного нью-йоркского застройщика Фреда Трампа. Дональд, как и отец, всю жизнь занимался бизнесом в сфере недвижимости, но хвастался, что заработал свое сам. По словам Трампа, единственная финансовая помощь, которую он когда-либо получал от отца — кредит в миллион долларов, который он отдал с процентами. Но газета The New York Times , что благодаря строительной империи Фреда Трампа его сын получил в общей сложности миллионов долларов, причем большую часть из них — через сомнительные налоговые схемы. «Медуза» кратко пересказывает главное из расследования The New York Times.

Фред Трамп начал заниматься строительным бизнесом в 1920-х годах. В 1940-х он уже возводил в Нью-Йорке сотни домов ежегодно, а у его малолетних появился собственный заработок. Фред Трамп сделал их бенефициарами трастового фонда, который получал доходы от аренды земли под двумя жилыми комплексами в Бруклине и Квинсе. Таким образом, средний сын Фреда Дональд Трамп уже в три года зарабатывал 200 тысяч долларов в год, пишет The New York Times. К совершеннолетию ежегодный доход Дональда увеличился на 300 тысяч долларов. Эти деньги приносили восемь жилых зданий в Бруклине и Квинсе, владельцами которых Фред Трамп сделал своих детей — не заплатив при этом налог на дарение, отмечает The New York Times.

В 1968 году Дональд Трамп окончил университет и начал работать у отца. Тот сделал его вице-президентом десятков компаний, утверждает The New York Times. По данным издания, к 1975 году Дональд получил от Фреда более девяти миллионов долларов в виде зарплаты и прибыли от различных проектов в сфере недвижимости. Несмотря на то, что молодой человек фактически работал наемным менеджером, он начал создавать себе репутацию успешного бизнесмена. В 1976 году в The New York Times вышел первый большой материал про Дональда Трампа, в котором он заявил, что «никогда не заключал плохой сделки» и «стоит ». Фред Трамп старался поддерживать репутацию сына. «Все, к чему он прикасается, превращается в золото», — цитировала его слова The New York Times в материале 1976 года.

При этом Фред продолжал платить Дональду зарплату (в начале 1980-х она составляла 260 тысяч долларов в год), а также оказывал финансовую поддержку проектам сына в сфере недвижимости. В частности, только за восемь месяцев 1979 года Дональд Трамп одолжил у отца около 4,5 миллиона долларов. По документам эти суммы проходили как займы, но на практике у многих из них была низкая или нулевая процентная ставка, а также отсутствовал график платежей. Как утверждает The New York Times, Дональд Трамп так и не отдал многие из этих кредитов.

К 1987 году его долг перед отцом вырос до 11 миллионов долларов. Если бы Фред просто списал задолженность, ему пришлось бы заплатить налог, поэтому бизнесмен придумал другую схему. В счет долга Дональда он получил 7,5-процентную долю в его новом проекте — жилом небоскребе на Манхэттене Trump Palace. Доля стоила 15,5 миллиона долларов, но уже через четыре года Фред продал ее за 10 тысяч долларов. По информации The New York Times, покупателем стал Дональд. Как отмечает издание, налоговое управление США расценивает такие сделки как подарок и взыскивает с них налог на дарение, но Трампы ничего не заплатили.

The New York Times приводит и другую сомнительную схему, с помощью которой Фред Трамп помог сыну. В конце 1980-х Дональд оказался не в состоянии платить по кредитам, полученным на строительство и покупку недвижимости. В декабре 1990 года Фред передал своему бухгалтеру в Атлантик-Сити чек на 3,5 миллиона долларов. Тот на всю полученную сумму купил фишки в казино Дональда Trumpʼs Castle — и ушел, так и не сделав ставку. Как отмечает The New York Times, законы штата Нью-Джерси в сфере азартных игр трактуют такие действия как нелегальный кредит и наказывают за них штрафом в 65 тысяч долларов.

Самую масштабную схему уклонения от налогов Трампы провернули после 1990 года — при передаче наследства Фреда его детям, утверждает The New York Times. По данным издания, ключевую роль в разработке этой схемы сыграл именно Дональд Трамп. В первую очередь была создана компания All County Building Supply & Maintenance, ставшая посредником при закупке товаров для технического обслуживания построенных Фредом Трампом домов. С 1992 года все чеки, которые поставщики выставляли его компании, шли через All County Building Supply & Maintenance, которая делала на них наценку в среднем в 20-50%. Разницу получали владельцы All County Building Supply & Maintenance — дети Фреда Трампа. Таким образом состояние отца постепенно перетекало к ним.

The New York Times не уточняет, как долго работала All County Building Supply & Maintenance и сколько денег в общей сложности Дональд Трамп и его братья и сестры получили через нее. Однако известно, что к 1998 году она вместе с еще одной созданной для тех же целей компанией приносила каждому из них 2,2 миллиона долларов в год. При этом, как отмечает The New York Times, Трампы использовали чеки от All County Building Supply & Maintenance как аргумент в пользу повышения арендной платы для жильцов своих домов, заявляя о возросших ценах на техническое обслуживание.

Чтобы минимизировать налоги на недвижимость и наследование, Трампы придумали отдельные схемы. Как пишет The New York Times, имущество Фреда Трампа было передано в трастовый фонд и разделено между ним, его женой Мэри Энн и их детьми, при этом оценку активов занизили. В итоге после смерти Трампа-старшего в 1999 году и его жены в 2000-м их дети унаследовали имущество родителей, заплатив за него лишь около 52 миллионов долларов налогов. При этом, по оценке The New York Times, реальная сумма налога должна была составить не менее 550 миллионов долларов.

Приводя эту сумму, издание опиралось на оценку стоимости активов Фреда Трампа, данную банкирами при продаже имущества бизнесмена несколько лет спустя. По данным The New York Times, инициатором продажи выступил Дональд Трамп, у которого в тот момент были очередные финансовые трудности. Покупатель — предпринимательница из Нью-Йорка Руби Шрон — заплатила за наследство Трампа-старшего 738 миллионов долларов (доля Дональда Трампа составила 236 миллионов). При этом, как пишет The New York Times, кредитовавшие Шрон банки оценили стоимость активов почти в миллиард долларов. «Другими словами, Дональд Трамп, мастер выгодных сделок, продал империю своего отца на сотни миллионов дешевле, чем она стоила», — резюмирует The New York Times.

Брат Дональда Трампа Роберт заявил изданию, что его семья заплатила все необходимые налоги с наследства отца. Адвокат президента Чарльз Хардер назвал факты, приведенные в расследовании The New York Times, «на 100% ложными». Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс высказала мнение, что изданию придется извиниться за свой материал. В свою очередь налоговый департамент штата Нью-Йорк заявил о проверке изложенных в расследовании фактов. При этом, как отмечает The New York Times, срок давности для уголовного преследования по ним уже истек — но для штрафов за налоговое мошенничество срока давности не существует.