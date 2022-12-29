Россия нанесла новый ракетный удар по Украине. В Киеве и Одессе сработала ПВО

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29 декабря российские военные нанесли новый ракетный удар по Украине. Утром в четверг воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

Оперативное командование «Юг» сообщило, что в Черное море на боевое дежурство вышли два надводных ракетоносителя, готовясь запустить 16 крылатых ракет «Калибр».

По данным украинских СМИ и телеграм-каналов, системы ПВО сработали в Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской и Житомирской областях.

В Киеве и области были слышны звуки взрывов. Местные паблики сообщают, что над Киевом сбили ракету. В администрации города подтвердили работу ПВО, призвав жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

В Одессе силами ПВО сбита одна ракета, сообщает издание «Думская». Также одна российская ракета сбита над Сумской областью.

Пять ракет сбиты над морем в Николаевской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

В Харькове утром были слышны как минимум четыре взрыва, в городе остановлено метро. По предварительным данным, российские ракеты попали в объекты в Слободском районе Харькова, заявил мэр города Игорь Терехов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что российская армия выпустила 29 декабря по территории страны более 120 ракет.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Минобороны РФ с начала октября наносит регулярные ракетные удары по территории Украины, атакуя военные и энергетические объекты, но также затрагивая гражданскую инфраструктуру.

В Кремле давали понять, что ракетные удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту 8 октября. Также представители российских властей заявляли, что удары наносятся в ответ на поставки странами Запада оружия Украине и они будут продолжаться до тех пор, пока Киев не вернется за стол переговоров с Москвой.

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